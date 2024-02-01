01 Şub 2024 - 23:26- Magazin G:

Arka Sokaklar'dan Dilan Polat göndermesi!

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Dilan Polat ve diğer fenomenlerin lüks araçlarının emniyete verilmesi Arka Sokaklar dizisinde yerini aldı.

Arka Sokaklar'dan Dilan Polat göndermesi! mask
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Dilan ve Engin Polat çifti ile başlayarak birçok fenomen isme sıçrayan; yasadışı bahis, kara para aklama ve birçok suç iddiasıyla açılan soruşturmalar kapsamında el konulan lüks araçlar polis aracına dönüştürülerek, başta Taksim Meydanı olmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü emrinde kullanılmaya başlandı.

İstanbul'da devriye aracı olarak da kullanılan araçlar bu kez Arka Sokaklar’a ilham kaynağı oldu. 18 yıldır aralıksız devam eden polisiye dizi Arka Sokaklar, fenomenlerin el konulan lüks araçlarını 662’nci bölümün çekimleri esnasında kullandı.

HÜSNÜ KOMİSER İSTANBUL SOKAKLARINDA...

Arka Sokaklar’ın 2 Şubat Cuma günü yayınlanacak olan 662’nci bölümünün tanıtımında Rıza Baba ve ekibine tahsis edilen lüks araç, Hüsnü Çoban’ın kullanması için kendisine teslim ediliyor.

Direksiyonun başına geçen sevilen karakter Hüsnü Komiser ’in “Öf öf yağ gibi akıyor yağ” sözleri ve araç ile selfie çekmeyi unutmaması da diziye dair eğlenceli bir bölümün sinyallerini veriyor.

Yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar dizisi her cuma akşamı Kanal D’de yayınlanıyor.

Kaynak: HÜRRİYET

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01 Şub 2024 - 23:26 - Magazin

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