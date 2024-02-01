Kanala düşen kişi can verdi

Salih Teke (82), Şehit Mustafa Mahallesi Muvaffak Uygur Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle içerisinde su bulunmayan kanala düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Salih Teke'yi, hastaneye kaldırdı. Teke, müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.