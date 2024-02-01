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Kanala düşen kişi can verdi

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Tarsus'ta su bulunmayan kanala düşen kişi hayatını kaybetti.

Kanala düşen kişi can verdi mask
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Salih Teke (82), Şehit Mustafa Mahallesi Muvaffak Uygur Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle içerisinde su bulunmayan kanala düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Salih Teke'yi, hastaneye kaldırdı. Teke, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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01 Şub 2024 - 23:20 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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