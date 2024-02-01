Bakan Koca duyurdu: O taksici hayatını kaybetti

Olay, dün saat 03.30 sıralarında, Gaziemir ilçesinde meydana gelmişti. Maskeli ve kapüşonlu D.A., evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge'nin kullandığı taksiye binmişti. Bir süre taksiyi çeşitli adreslere dolaştıran, ineceğini söyleyip cebinden para alır gibi yaparak, yanındaki tabancayı çıkaran D.A., peş peşe 3 el ateş edip taksici Erge'yi yaralamıştı. Ardından taksiyi ve şoförün cebini karıştıran D.A., Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu gasbedip, boş kovanları aldıktan sonra kaçmıştı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla, olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı taksici Erge'yi, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırmıştı.

TUTUKLANMIŞTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, taksideki araç kamerası ve bölgedeki yaklaşık 70 güvenlik kamerasının görüntülerini incelemişti. İzlenen toplam 110 saatlik görüntüden şüphelinin D.A. olduğu tespit edilmişti.. D.A., saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

ACI HABERİ BAKAN KOCA DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada tedavi altına alınan taksicinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Bakan Koca açıklamasında şunları aktardı:

"Dün gece İzmir Gaziemir’de, taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü, tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti.

Yaralı şoför 112 ambulansla olay yerinden alınıp Gaziemir Devlet Hastanesi'ne nakledilmiş, ilk müdahale sonrası Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil operasyon geçirmişti. Kamuoyuna yayılan video kaydı iyiliğe vahşetle mukabele edilebilmesi açısından büyük üzüntüye yol açacak nitelikte.

Failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok. Merhuma Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: MYNET