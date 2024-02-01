Ağır hasarlı binanın yan tarafı çöktü

Ağır hasarlı metruk iki katlı ahşap yapı yakınında bulunan çadırın yan kısmına çöktü. Şans eseri çöken yapının parçalarından ötürü yaralanan olmazken tedbir amaçlı olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesi ile çadırın içerisinde kimsenin olmadığı tespit edildi.
POLİS GÜVENLİK ŞERİTİ ÇEKTİ
Yarısı çöken metruk binanın yarısı hala ayakta iken mahalle sakinleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için binanın kalan kısmının da bir an önce yıkılmasını istedi. Çöken binanın etrafına şerit çeken polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.