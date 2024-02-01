Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı; ardından kendi hayatına son verdi

29 Ocak günü yaşanan olayda tır şoförlüğü yapan Halil Çağlar, babaevine dönen boşanma aşamasında olduğu eşi Yüksel Çağlar ile konuşmaya gitti. Halil Çağlar ile eve geldiği için kendisine tepki gösteren kayınbiraderleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Halil Çağlar, üzerindeki tabanca ile eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak ile baldızı Adile Oymak ve kızı Nimet Çağlar'a ateş açtı, ardından aracı ile kaçtı.
ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ
İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yüksel Çağlar, Ahmet ve Mehmet Oymak’ın hayatını kaybettiği belirlendi, ağır yaralanan Adile Oymak ve Nimet Çağlar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Halil Çağlar ise Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi yakınlarında polis kontrol noktasını görünce tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. Adile Oymak da bugün tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çağlar çiftinin kızları Nimet Çağlar’ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.