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Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı; ardından kendi hayatına son verdi

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Gaziantep'te Halil Çağlar’ın boşanma aşamasındaki eşi ve 2 kayınbiraderini tabancayla öldürüp intihar ettiği olayda yaralanan baldızı Adile Oymak da hastanedeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Çağlar’ın kızı Nimet Çağlar’ın tedavisi ise sürüyor.

Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı; ardından kendi hayatına son verdi mask
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29 Ocak günü yaşanan olayda tır şoförlüğü yapan Halil Çağlar, babaevine dönen boşanma aşamasında olduğu eşi Yüksel Çağlar ile konuşmaya gitti. Halil Çağlar ile eve geldiği için kendisine tepki gösteren kayınbiraderleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Halil Çağlar, üzerindeki tabanca ile eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak ile baldızı Adile Oymak ve kızı Nimet Çağlar'a ateş açtı, ardından aracı ile kaçtı.

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İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yüksel Çağlar, Ahmet ve Mehmet Oymak’ın hayatını kaybettiği belirlendi, ağır yaralanan Adile Oymak ve Nimet Çağlar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Halil Çağlar ise Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi yakınlarında polis kontrol noktasını görünce tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. Adile Oymak da bugün tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çağlar çiftinin kızları Nimet Çağlar’ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

# Polis, Son, Ocak, günü

01 Şub 2024 - 22:10 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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