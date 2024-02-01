- Asayiş

14 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

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Samsun'da hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yunus Kılıç (26), yakalandı.

14 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı mask
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'yağma' suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Yunus Kılıç'ı, İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi 2'nci Bulvar yolunda yürürken yakaladı. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen Kılıç, işlemleri sonrası tutuklandı. 

Kaynak: DHA

# Emniyet, Yunus

01 Şub 2024 - 22:06 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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