Metrodaki kanlı olayın şüphelileri tutuklandı

Dün akşam saatlerinde Bornova Metro İstasyonunda meydana gelen olayda metro istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında amca çocukları olduğu öğrenilen Emirhan Yıldız (19) ve Serdar Yıldız (19) vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundukları yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Emirhan Yıldız yaşamını yitirdi. Kuzeni Serdar Yıldız'ın tedavisi sürerken, Emirhan Yıldız'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDILAR

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü ortak çalışmada şüpheliler K.P. (17) ve Y.K.(19) gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Gözaltına alınan K.P. (17) ve Y.K.(19), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Kaynak: DHA