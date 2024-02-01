01 Şub 2024 - 21:50- Gündem G:

7 yaşındaki çocuk 50 kuruşu yuttu! Yemek borusuna takıldı

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Bursa'da 7 yaşındaki çocuk 50 kuruşluk madeni parayı yuttu, para yemek borusuna takıldı.

7 yaşındaki çocuk 50 kuruşu yuttu! Yemek borusuna takıldı mask
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 7 yaşındaki Ahmet Eymen U.'nun evde oynarken halının üzerinde bulup ağzına götürdüğü 50 kuruşluk madeni para, yemek borusuna takıldı. Çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Baykoca Mahallesi Mimar Sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. Evinde oynayan Ahmet Eymen U., halının üzerinde bulduğu 50 kuruşluk madeni parayı ağzına götürdü. Parayı yutan Ahmet Eymen U. bir anda fenalaştı. Durumu fark eden aile, Ahmet'i otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede doktorlar tarafından yapılan tetkiklerde paranın yemek borusunda takıldığı tespit edildi. Çocuk, boğazındaki paranın çıkarılması için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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01 Şub 2024 - 21:50 DHA Bursa- Gündem

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