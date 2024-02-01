Fabrikayı basıp çalışanları rehin alanlardan birinin kimliği belirlendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde P&G firmasının fabrika ana binasını basıp, içeridekileri rehin alan kişiyi polisin ikna çalışmaları sürerken, Vali Seddar Yavuz da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı. Şüphelilerden birinin kimlik tespiti tamamlanarak isminin İbrahim Y. olduğu öğrenildi.
FABRİKADAN PAYLAŞIM
Şüphelinin 7 kişiyi rehin aldığı öne sürülürken, fabrika içinden çekilen bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta yüzünü Filistin poşusuyla kapatan, üzerinde bomba düzeneğini andıran düzenek olan kişinin elinde tabanca ile poz verdiği görüldü. Fotoğrafta şüphelinin duvara sprey boyalarla da 'Kapılar açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm" yazdığı ve Türk bayrağı ile Filistin bayrağı çizdiği görüldü. (DHA)
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI
Şüphelilerden biri olan İbrahim Y.'nin sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı. Saldırgan paylaşımında, "Bu saatten sonra sevdiklerimin yapacağı tek şey benim için Filistin'e dua ettikleri gibi dua etmektir" ifadeleri yer aldı.
DHA-Güvenlik - Türkiye-Kocaeli / Gebze - Erol POLAT
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.