Korkunç olay. Yardım istedi; evinde ölü bulundu

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir evden yardım sesi duyan vatandaşlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ
Eve giren sağlık ekipleri Kocaman’ın bıçak darbeleri ile hayatını kaybettiğini belirledi. Semra Kocaman’ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis cinayet şüphesiyle evde bulunan Kocaman’ın eşi, kızı ve kızının erkek arkadaşını gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.