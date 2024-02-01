- Asayiş

Korkunç olay. Yardım istedi; evinde ölü bulundu

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Aydın'ın Efeler ilçesinde yardım çağrısını duyan komşularının haber vermesi üzerine eve gelen polis ekipleri Semra Kocaman'ı (50) bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Polis ekipleri olayla ilgili Kocaman’ın eşi, kızı ve kızının erkek arkadaşını gözaltına aldı.

Korkunç olay. Yardım istedi; evinde ölü bulundu mask
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Akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir evden yardım sesi duyan vatandaşlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Eve giren sağlık ekipleri Kocaman’ın bıçak darbeleri ile hayatını kaybettiğini belirledi. Semra Kocaman’ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis cinayet şüphesiyle evde bulunan Kocaman’ın eşi, kızı ve kızının erkek arkadaşını gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Kaynak: DHA

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01 Şub 2024 - 20:47 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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