01 Şub 2024 - 20:35- Gündem G:

Bakanlık açıkladı! Eski ehliyetlerin değişimi için son tarih...

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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada eski ehliyetlerin son değişim tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi

Bakanlık açıkladı! Eski ehliyetlerin değişimi için son tarih... mask
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Türkiye yeni tip sürücü belgesiyle 1 Ocak 2016'da tanıştı. Bu tarihten önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilme süreci devam ediyor. İçişleri Bakanlığı eski tip ehliyetlerle ilgili önemli bir duyuru yaptı.

"SÜRE 10 YIL OLARAK BELİRLENDİ"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada eski tip ehliyetlerin son değiştirme tarihinin 31 Aralık 2024 olduğu hatırlatıldı. Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi bulunmamakla beraber ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sağlık raporu alıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerimizden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyet, verilen adrese kargolanıyor. Yenilenmiş ehliyetlerin süresi de 10 yıl olarak belirlendi. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olacak."

2 YIL UZATILMIŞTI

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, geçen yıl ehliyet yenileme süresinin uzatıldığını duyurmuştu. 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı açıklanmıştı.

Kaynak: MYNET

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01 Şub 2024 - 20:35 - Gündem

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