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32 köy ve mezra yolu kardan ulaşıma kapandı

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Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 8 köy ve 24 mezra yolu, ulaşıma kapandı.

32 köy ve mezra yolu kardan ulaşıma kapandı mask
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Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı 8 köy ve 24 mezra yolu, ulaşıma kapandı. İl ve İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

SÜRÜCÜLERE UYARI

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, Sason ilçesine seyahat etmek isteyen sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtilerek, “Sason ilçemizde kapalı durumdaki 8 köy ve 24 mezraya ait toplam 150 kilometre uzunluğundaki yolda ekiplerimizin yol açma çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir. Kar yağışının etkisiyle ulaşımın kısıtlandığı bölgelerde, Batman İl Özel İdaresi ekipleri, özverili bir şekilde kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürürken bölgedeki kar örtüsünü temizlemek ve ulaşımı sağlamak için iş makinelerini kullanarak karla mücadelede önemli bir rol üstlenmektedir. Sason ilçemiz kırsalında seyahat eden sürücülerimizin de dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkililerin belirttiği güzergahlar dışında seyahat etmemeleri ayrıca önem arz etmektedir” denildi. 

Kaynak: DHA

# devam, İlçe

01 Şub 2024 - 19:50 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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