- Gündem

Dikkat! Alanya'da bunu yapmayan trafiğe çıkamayacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya'da binlerce sürücüyü ilgilendiren durumla ilgili son tarih duyuruldu. 31 Aralık tarihine kadar ehliyetlerini yenilemeyenler ehliyetlerini kullanamayacak.

Dikkat! Alanya'da bunu yapmayan trafiğe çıkamayacak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya’da sürücü belgelerini yenileme sürelerine ilişkin son tarih 31 Aralık olarak belirlendi. Yetkililer ise vatandaşlara yoğunluk ve izdiham yaşanmaması için değişim işlemini son güne bırakmamaları uyarısında bulundu. 

YENİLENMEZSE EHLİYET KULLANILAMAYACAK

Binlerce sürücüyü ilgilendiren bu durum için sürücülerin yıl sonunu beklemeden yenileme işlemlerini yaptırmaları böylelikle yoğunluğa kalmadan işlemlerini yaptırmış olacakları ifade edildi. 
B sınıfı ehliyetler ve motor ehliyetleri 10 yılda bir sağlık raporu ve harcını yatırarak nüfusa gidip yeniliyor. Diğer büyük ehliyetlerde 5 yılda 1 yenileniyor. Eğer sürücüler  verilen süre içinde yenilenmezse ehliyetler kullanılamayacak

Kaynak: Haber Merkezi

# ifade, sağlık, Alanya, Son, Aralık

01 Şub 2024 - 19:21 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Dikkat! Alanya'da bunu yapmayan trafiğe çıkamayacak mask
Dikkat! Alanya'da bunu yapmayan trafiğe çıkamayacak
Mutfağın vazgeçilmezi ayçiçek yağına zam geldi! mask
Mutfağın vazgeçilmezi ayçiçek yağına zam geldi!
Korkunç kaza! Antalya'da 2 kamyonet ile 1 minibüs çarpıştı mask
Korkunç kaza! Antalya'da 2 kamyonet ile 1 minibüs çarpıştı
24 yaşındaki adam 13 yaşındaki çocuk kuzenine istismarda bulundu! mask
24 yaşındaki adam 13 yaşındaki çocuk kuzenine istismarda bulundu!
Özel harekat devreye girdi! Bir kişi fabrikayı basıp işçileri rehin aldı mask
Özel harekat devreye girdi! Bir kişi fabrikayı basıp işçileri rehin aldı
Selçuklu sultanlarının kemikleri incelendi! İşte hastalık ve ölüm nedenleri mask
Selçuklu sultanlarının kemikleri incelendi! İşte hastalık ve ölüm nedenleri
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber