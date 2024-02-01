Dikkat! Alanya'da bunu yapmayan trafiğe çıkamayacak

Alanya’da sürücü belgelerini yenileme sürelerine ilişkin son tarih 31 Aralık olarak belirlendi. Yetkililer ise vatandaşlara yoğunluk ve izdiham yaşanmaması için değişim işlemini son güne bırakmamaları uyarısında bulundu.
YENİLENMEZSE EHLİYET KULLANILAMAYACAK
Binlerce sürücüyü ilgilendiren bu durum için sürücülerin yıl sonunu beklemeden yenileme işlemlerini yaptırmaları böylelikle yoğunluğa kalmadan işlemlerini yaptırmış olacakları ifade edildi.
B sınıfı ehliyetler ve motor ehliyetleri 10 yılda bir sağlık raporu ve harcını yatırarak nüfusa gidip yeniliyor. Diğer büyük ehliyetlerde 5 yılda 1 yenileniyor. Eğer sürücüler verilen süre içinde yenilenmezse ehliyetler kullanılamayacak
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.