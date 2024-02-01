01 Şub 2024 - 19:13- Gündem G:

Mutfağın vazgeçilmezi ayçiçek yağına zam geldi!

ABONE OL Google News Sayfamız

Ayçiçek yağına Ocak ayı itibariyle zam geldi.

Mutfağın vazgeçilmezi ayçiçek yağına zam geldi! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yeni yılla birlikte birçok ürün zam yağmuruna tutuldu. Marketlerde etiketler neredeyse her gün değiştirilirken ayçiçek yağının fiyatındaki artış ise dikkat çekti. Neredeyse altınla yarışan ayçiçek yağı fiyatları görenleri hayli şaşırttı. Yemeklerin vazgeçilmezi olan 2023'ün son günleri içinde 175 TL’ye kadar çıkan ayçiçek yağına bir zam daha geldi ve bugün itibariyle fiyatı en düşük 220 TL oldu.

Zamların ardından en uygun fiyatlı zeytinyağının etiketi 392 TL olarak güncellendi. Yeni hasat öncesini zeytinyağı fiyatları üzerinde yaşanmış olan fahiş artışlar gündeme gelirken zam oranı dikkat çekti.

Uzmanlar, bir litresi 40 TL’den 80 TL’ye kadar değişim gösteren fiyat aralıklarıyla satılan ayçiçek yağının üzerindeki fiyat artışlarına döviz kuru üzerindeki dalgalanmalar ve uluslararası hammadde fiyatlarındaki değişime bağlı olduğunu söylüyor.

VATANDAŞLAR STOK YAPMAYA BAŞLADI

Öte yandan Ocak ayının zam şampiyonu olan ayçiçek yağına ilerleyen günlerde yeni bir zam daha geleceği de konuşuluyor. Vatandaşlar da marketlerin paylaşmış olduğu indirimleri takip ederek, stok yapmaya başladı.

Kaynak: KARAR

# yağ, zam, fiyat, Ocak, Son, en düşük

01 Şub 2024 - 19:13 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Dikkat! Alanya'da bunu yapmayan trafiğe çıkamayacak mask
Dikkat! Alanya'da bunu yapmayan trafiğe çıkamayacak
Mutfağın vazgeçilmezi ayçiçek yağına zam geldi! mask
Mutfağın vazgeçilmezi ayçiçek yağına zam geldi!
Korkunç kaza! Antalya'da 2 kamyonet ile 1 minibüs çarpıştı mask
Korkunç kaza! Antalya'da 2 kamyonet ile 1 minibüs çarpıştı
24 yaşındaki adam 13 yaşındaki çocuk kuzenine istismarda bulundu! mask
24 yaşındaki adam 13 yaşındaki çocuk kuzenine istismarda bulundu!
Özel harekat devreye girdi! Bir kişi fabrikayı basıp işçileri rehin aldı mask
Özel harekat devreye girdi! Bir kişi fabrikayı basıp işçileri rehin aldı
Selçuklu sultanlarının kemikleri incelendi! İşte hastalık ve ölüm nedenleri mask
Selçuklu sultanlarının kemikleri incelendi! İşte hastalık ve ölüm nedenleri
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber