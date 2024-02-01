Eda Ece'den hamilelik itirafı

Milli basketbolcu Buğrahan Tuncer ile haziran ayında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Eda Ece, ilk bebeğine hamile. Kız bebeğini kucağına almaya hazırlanan Ece, dün marka olduğu kozmetik markasının partisine katıldı. Hamilelik sürecince yaın arkadaşı olan Aslı Enver ile vakit geçirdiğini ve ondan kurs aldığını söyledi.
EŞİ 3 ÇOCUK İSTİYOR
Eşinin 3 çocuk istemesiyle ilgili de konuşan Eda Ece, "Biz de üç kardeşiz. Kalabalık aileye alışkın… Bakalım sağlığımız, durumumuz her şey elverdiği sürece inşallah güzel bir durum olsun" ifadelerini kullandı.
'EŞLERİMİZ DE ARKADAŞ OLDU'
Hamilelik sürecinde yakın zaman önce kızı Elay'a kavuşan Aslı Enver'den destek aldığını belirten Ece, şu ifadeleri kullandı: "Şu an Aslı'dan kurs alıyorum… Çok yakın oturuyoruz kendisiyle… Eşlerimiz de arkadaş oldu. Onun bebeği de çok tatlı… Ondan kurs alıyorum… Bilen insan anlıyor…"
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.