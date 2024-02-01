Eda Ece'den hamilelik itirafı

Milli basketbolcu Buğrahan Tuncer ile haziran ayında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Eda Ece, ilk bebeğine hamile. Kız bebeğini kucağına almaya hazırlanan Ece, dün marka olduğu kozmetik markasının partisine katıldı. Hamilelik sürecince yaın arkadaşı olan Aslı Enver ile vakit geçirdiğini ve ondan kurs aldığını söyledi.

EŞİ 3 ÇOCUK İSTİYOR

Eşinin 3 çocuk istemesiyle ilgili de konuşan Eda Ece, "Biz de üç kardeşiz. Kalabalık aileye alışkın… Bakalım sağlığımız, durumumuz her şey elverdiği sürece inşallah güzel bir durum olsun" ifadelerini kullandı.

'EŞLERİMİZ DE ARKADAŞ OLDU'





Hamilelik sürecinde yakın zaman önce kızı Elay'a kavuşan Aslı Enver'den destek aldığını belirten Ece, şu ifadeleri kullandı: "Şu an Aslı'dan kurs alıyorum… Çok yakın oturuyoruz kendisiyle… Eşlerimiz de arkadaş oldu. Onun bebeği de çok tatlı… Ondan kurs alıyorum… Bilen insan anlıyor…"

Kaynak: Haber Merkezi