01 Şub 2024 - 19:06- Magazin G:

Ebru Polat'ı takipçileri şoke etti: Oha ne sapıksınız

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Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Ebru Polat takipçisinden gelen itirafla şoka uğradı.

Ebru Polat'ı takipçileri şoke etti: Oha ne sapıksınız mask
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı Ebru Polat, cesur paylaşımları ve itiraflarıyla gündem olmaya devam ediyor. Ebru Polat, bu kez takipçilerinden itiraflarını yazmalarını istedi.

ŞOKE OLDU


"Sağlam itiraflar gelsin" notuyla yaptığı paylaşıma onlarca cevap geldi; şarkıcı gelen itiraflar karşısında şoke oldu.  Bir takipçi, Ebru Polat'a "Üvey annemle birlikte oldum" yazınca Polat, "Oha ne sapıksınız" dedi.

'HİÇ Mİ UTANMANIZ YOK?'

Bir başkası ise gerçek baldızıyla ilişki yaşadığını söyleyince Ebru Polat, "Karına gerçekten yazık, sen de kız kardeşi de hiç mi utanmanız yok?" diyerek takipçisine hayretini dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Gelen, Yer, devam, Sosyal

01 Şub 2024 - 19:06 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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