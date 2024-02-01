Yan Oda dizisi başlamadan 2 oyuncu diziden ayrılma kararı aldı

Star Tv'de yayınlanacak olan Yan Oda dizisinde beklenmedik iki ayrılık yaşandı. Ayda Aksel ve Yeşim Ceren Bozoğlu, dizi başlamadan projeden çekilme kararı aldı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Melek Baykal, Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Nezaket Erden, Derya Pınar Ak, Nazlı Çetin, Samet Kaan Kuyucu gibi ünlü isimleri buluşturan Yan Oda dizisinin salı günü okuma provası yapıldı.
Aile dizisinden Yan Oda'ya transfer olan Ayda Aksel düşüp bacağını kırdığı için ve geçirdiği ameliyattan sonra dinlenmesi gerektiği için kadrodan ayrıldı.
Yer aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Yeşim Ceren Bozoğlu da sunulan şartlarda anlaşamadığı için projeden çekildi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aksel ve Bozoğlu'nun ayrıldığından dolayı yeni oyuncularla görüşülmeye başlandı.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.