01 Şub 2024 - 19:06- Magazin G:

Yan Oda dizisi başlamadan 2 oyuncu diziden ayrılma kararı aldı

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Yan Oda dizisinde çekimler başlamadan 2 oyuncu diziden ayrıldı.

Yan Oda dizisi başlamadan 2 oyuncu diziden ayrılma kararı aldı mask
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Star Tv'de yayınlanacak olan Yan Oda dizisinde beklenmedik iki ayrılık yaşandı. Ayda Aksel ve Yeşim Ceren Bozoğlu, dizi başlamadan projeden çekilme kararı aldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Melek Baykal, Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Nezaket Erden, Derya Pınar Ak, Nazlı Çetin, Samet Kaan Kuyucu gibi ünlü isimleri buluşturan Yan Oda dizisinin salı günü okuma provası yapıldı.

Aile dizisinden Yan Oda'ya transfer olan Ayda Aksel düşüp bacağını kırdığı için ve geçirdiği ameliyattan sonra dinlenmesi gerektiği için kadrodan ayrıldı.

Yer aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Yeşim Ceren Bozoğlu da sunulan şartlarda anlaşamadığı için projeden çekildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aksel ve Bozoğlu'nun ayrıldığından dolayı yeni oyuncularla görüşülmeye başlandı.

Kaynak: MYNET

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01 Şub 2024 - 19:06 - Magazin

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