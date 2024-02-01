ABD Başkonsolosluğu'nda sıcak saatler! İçeri zorla girmeye çalışıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Sarıyer'deki Başkonsolosluk duvarından içeriye atlayan bir şüpheli olduğunun ihbarı üzerine, ABD Başkonsolosluğu'na giderek bu kişiyi gözaltına aldı.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI





Kimliği tespit edilen 42 yaşındaki O.Ü'nün gözaltı işlemi sonrası emniyette, "Avcılar'da ikamet ettiği, iki defa Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi aldığı, kendisini peygamber olarak gördüğü, bundan sonraki ABD Başkanı olacağı, yeni dünya düzenini kendisinin oluşturacağı" şeklinde beyanlarda bulunduğu öğrenildi.



SERBEST BIRAKILDI



Şüpheli, adli makamlarca dosya üzerinde yapılan inceleme sonrası serbest bırakıldı. ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nun güvenlik tedbirlerini artırdığı ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi