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ABD Başkonsolosluğu'nda sıcak saatler! İçeri zorla girmeye çalışıldı

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ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda bir kişi duvardan atlayarak içeri girmeye çalıştı. Yakalanan şahış gözaltına alındı.

ABD Başkonsolosluğu'nda sıcak saatler! İçeri zorla girmeye çalışıldı mask
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Sarıyer'deki Başkonsolosluk duvarından içeriye atlayan bir şüpheli olduğunun ihbarı üzerine, ABD Başkonsolosluğu'na giderek bu kişiyi gözaltına aldı.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Kimliği tespit edilen 42 yaşındaki O.Ü'nün gözaltı işlemi sonrası emniyette, "Avcılar'da ikamet ettiği, iki defa Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi aldığı, kendisini peygamber olarak gördüğü, bundan sonraki ABD Başkanı olacağı, yeni dünya düzenini kendisinin oluşturacağı" şeklinde beyanlarda bulunduğu öğrenildi.


SERBEST BIRAKILDI


Şüpheli, adli makamlarca dosya üzerinde yapılan inceleme sonrası serbest bırakıldı. ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nun güvenlik tedbirlerini artırdığı ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

# ifade, İstanbul, Emniyet

01 Şub 2024 - 18:50 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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