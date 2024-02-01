Korkunç kaza! Antalya'da 2 kamyonet ile 1 minibüs çarpıştı

Antalya'nın Kepez ilçesinde iki kamyonet ile bir minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Muhammet Yanık'ın kullandığı 07 ADU 026 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Ergün K. yönetimindeki 07 ATH 331 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 07 CFL 78 plakalı kamyonete, Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı'nda çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle Yanık iradesindeki kamyonet, kaldırımı aşıp yaklaşık 50 metre ilerideki boş tahliye kanalına düştü, diğer araçlar ise ters yöne döndü.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Yanık, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Diğer kamyonetin sürücüsünün ise kaza sonrası kaçtığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.