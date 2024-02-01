01 Şub 2024 - 18:58- Gündem G:

Korkunç kaza! Antalya'da 2 kamyonet ile 1 minibüs çarpıştı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kepez'de iki kamyonetle bir minibüs çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.

Korkunç kaza! Antalya'da 2 kamyonet ile 1 minibüs çarpıştı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya'nın Kepez ilçesinde iki kamyonet ile bir minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Muhammet Yanık'ın kullandığı 07 ADU 026 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Ergün K. yönetimindeki 07 ATH 331 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 07 CFL 78 plakalı kamyonete, Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı'nda çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Yanık iradesindeki kamyonet, kaldırımı aşıp yaklaşık 50 metre ilerideki boş tahliye kanalına düştü, diğer araçlar ise ters yöne döndü.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Yanık, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Diğer kamyonetin sürücüsünün ise kaza sonrası kaçtığı öğrenildi.

Kaynak: AA

# ambulans, Antalya, ihbar, kaza, Kepez, Polis, kişi, sağlık, sevk

01 Şub 2024 - 18:58 AA Antalya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Dikkat! Alanya'da bunu yapmayan trafiğe çıkamayacak mask
Dikkat! Alanya'da bunu yapmayan trafiğe çıkamayacak
Mutfağın vazgeçilmezi ayçiçek yağına zam geldi! mask
Mutfağın vazgeçilmezi ayçiçek yağına zam geldi!
Korkunç kaza! Antalya'da 2 kamyonet ile 1 minibüs çarpıştı mask
Korkunç kaza! Antalya'da 2 kamyonet ile 1 minibüs çarpıştı
24 yaşındaki adam 13 yaşındaki çocuk kuzenine istismarda bulundu! mask
24 yaşındaki adam 13 yaşındaki çocuk kuzenine istismarda bulundu!
Özel harekat devreye girdi! Bir kişi fabrikayı basıp işçileri rehin aldı mask
Özel harekat devreye girdi! Bir kişi fabrikayı basıp işçileri rehin aldı
Selçuklu sultanlarının kemikleri incelendi! İşte hastalık ve ölüm nedenleri mask
Selçuklu sultanlarının kemikleri incelendi! İşte hastalık ve ölüm nedenleri
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber