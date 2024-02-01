Tarihi çarşıda yangın çıktı; ekipler dakikalar içinde geldi

İzmir'de, tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda doğal taş ve hediyelik eşya ticareti yapan bir iş yerinin asma katında başlayan ve kısa sürede çevredeki iş yerlerine de sıçrayan yangına, 6 dakika içerisinde müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için uzun süre mücadele etti.

ELEKTRİK KAYNAKLI OLABİLECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Yenişehir Merkez İtfaiye Grubu'ndan 1 adet 22 metre merdivenli araç, AKS ambulans aracı, arazözler, endüstriyel araç, köpük transfer aracı ile 80 personelin müdahale ettiği yangın, yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yapılan ilk incelemeye göre, yangının elektrik kaynaklı olabileceği tahmin edildiği bildirildi.

Kaynak: DHA