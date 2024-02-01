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Alanya cuma pazarı inşaatında feci kaza! Bir işçi metrelerce yükseklikten beton zemine çakıldı

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Alanya’da Cuma Pazarı Düğün Salonu inşaatında, çıktığı beton mikseri aracına ait hortumdan dengesini kaybederek düşen işçi yaralandı

Alanya cuma pazarı inşaatında feci kaza! Bir işçi metrelerce yükseklikten beton zemine çakıldı mask
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EDİNİLEN bilgiye göre olay bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre inşaatın en üst katına beton döken aracın hortumuna kontrolsüz ve hiçbir güvenlik önlemi olmadan çıkan işçi bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Çevreden yetişen vatandaşların müdahalesine rağmen başını ve vücudunun çeşitli yerlerini beton zemine çarpan, ismi öğrenilemeyen işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, bu ihmalkarlığın sorumlusunun kim olduğu ise merak konusu oldu. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yapılan bu işlem sonrası sorumlular hakkında başta Alanya Kaymakamı Doktor Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in herhangi bir soruşturma başlatıp başlatmayacağı ise bilinmiyor. ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

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01 Şub 2024 - 18:12 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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