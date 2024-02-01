Spotify ücretlerine dev zam geldi

Dünyanın en çok kullanılan müzik dinleme platformu Spotify'ın ücretlerine zam geldi. Yüzde 30'un üzerinde yapılan zamlar ile birlikte mevcut abonelik ücretler yükseldi. En son geçtiğimiz yıl zam yapılan ücretlere bu yıl tam yüzde 42 oranında fiyatları yükselmiş oldu.
İşte yeni fiyatları
Bireysel: 39,99 TL
Duo: 54,99 TL
Aile: 64,99 TL
Öğrenci: 21,99 TL
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.