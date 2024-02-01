Spotify ücretlerine dev zam geldi

Dünyanın en çok kullanılan müzik dinleme platformu Spotify'ın ücretlerine zam geldi. Yüzde 30'un üzerinde yapılan zamlar ile birlikte mevcut abonelik ücretler yükseldi. En son geçtiğimiz yıl zam yapılan ücretlere bu yıl tam yüzde 42 oranında fiyatları yükselmiş oldu.

İşte yeni fiyatları

Bireysel: 39,99 TL

Duo: 54,99 TL

Aile: 64,99 TL

Öğrenci: 21,99 TL

Kaynak: Haber Merkezi