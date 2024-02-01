- Teknoloji

Spotify ücretlerine dev zam geldi

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Türkiye'de pek çok kişi tarafından kullanılan dünyaca ünlü müzik dinleme platformu Spotify ücretlerine yeni bir zam geldi.

Spotify ücretlerine dev zam geldi mask
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Dünyanın en çok kullanılan müzik dinleme platformu Spotify'ın ücretlerine zam geldi.  Yüzde 30'un üzerinde yapılan zamlar ile birlikte mevcut abonelik ücretler yükseldi. En son geçtiğimiz yıl zam yapılan ücretlere bu yıl tam yüzde 42 oranında fiyatları yükselmiş oldu.

İşte yeni fiyatları

Bireysel: 39,99 TL
Duo: 54,99 TL
Aile: 64,99 TL
Öğrenci: 21,99 TL

Kaynak: Haber Merkezi

# yüzde, Son, aile

01 Şub 2024 - 18:06 - Teknoloji

Mahreç  Haber Merkezi

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