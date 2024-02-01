13 yaşındaki depremzede kıza iğrenç istismar

İğrenç olay, geçen yıl 15 Mart'ta meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Muhammet T. ile amcasının kızı K.T., aileleri ile bağ evinde kalmaya başladı. Muhammet T.'nin, K.T.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Şikayet sonrası soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınıp, hakkında adli kontrol kararı uygulanan Muhammet T. ile ilgili soruşturma tamamlanarak hakkında ' cinsel istismar' suçundan dava açıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Muhammet T. hazır bulundu. Suçlamaları reddeden Muhammet T., "İstismarda bulunmadım. 15-20 kişinin olduğu kalabalık bir evde kalıyorduk. Aramızda da bir husumet yoktu, suçsuzum" dedi.

Mahkeme heyeti, Muhammet T.'yi, 'cinsel istismar' suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin de devamına karar verdi.

Kaynak: DHA