Kuzenine cinsel istismarda bulunmuştu; cezası belli oldu

Geçtiğimiz yıl 15 Mart'ta meydana gelen olayda Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Muhammet T. ile amcasının kızı K.T., aileleri ile bağ evinde kalmaya başladı. Muhammet T.'nin, K.T.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Şikayet sonrası soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınıp, hakkında adli kontrol kararı uygulanan Muhammet T. ile ilgili soruşturma tamamlanarak hakkında ' cinsel istismar' suçundan dava açıldı.
10 YIL 5 AY HAPİS CEZASI
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Muhammet T. hazır bulundu.Mahkeme heyeti, Muhammet T.'yi, 'cinsel istismar' suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin de devamına karar verdi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.