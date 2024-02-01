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Kuzenine cinsel istismarda bulunmuştu; cezası belli oldu

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Kayseri'de K.T. (13) adlı kız kuzenine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Muhammet T. (24), 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kuzenine cinsel istismarda bulunmuştu; cezası belli oldu mask
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Geçtiğimiz yıl 15 Mart'ta meydana gelen olayda Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Muhammet T. ile amcasının kızı K.T., aileleri ile bağ evinde kalmaya başladı. Muhammet T.'nin, K.T.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Şikayet sonrası soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınıp, hakkında adli kontrol kararı uygulanan Muhammet T. ile ilgili soruşturma tamamlanarak hakkında ' cinsel istismar' suçundan dava açıldı.

10 YIL 5 AY HAPİS CEZASI

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Muhammet T. hazır bulundu.Mahkeme heyeti, Muhammet T.'yi, 'cinsel istismar' suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin de devamına karar verdi. 

Kaynak: DHA

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01 Şub 2024 - 18:00 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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