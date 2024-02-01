İlyas Salman'ın davasında reddi hakim talebi

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İlyas Salman katılmazken, avukatı Uğur Poyraz geldi. Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı da duruşmada hazır bulundu. Salman'ın avukatı Poyraz, hakimin reddini talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Erem Gençer ise eksik hususların giderilmesini istedi. Mahkeme, reddi hakim talebinin incelenmesi için dosyanın nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.