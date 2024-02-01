- Magazin

İlyas Salman'ın davasında reddi hakim talebi

ABONE OL Google News Sayfamız

'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanan sinema sanatçısı İlyas Salman'ın avukatı reddi hakim talebinde bulundu. Dosya, talebi değerlendirmek üzere üst mahkemeye gönderildi.

İlyas Salman'ın davasında reddi hakim talebi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İlyas Salman katılmazken, avukatı Uğur Poyraz geldi. Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı da duruşmada hazır bulundu. Salman'ın avukatı Poyraz, hakimin reddini talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Erem Gençer ise eksik hususların giderilmesini istedi. Mahkeme, reddi hakim talebinin incelenmesi için dosyanın nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

Kaynak: DHA

# ceza, İstanbul, hakim

01 Şub 2024 - 17:41 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Arka Sokaklar'dan Dilan Polat göndermesi! mask
Arka Sokaklar'dan Dilan Polat göndermesi!
Eda Ece'den hamilelik itirafı mask
Eda Ece'den hamilelik itirafı
Yan Oda dizisi başlamadan 2 oyuncu diziden ayrılma kararı aldı mask
Yan Oda dizisi başlamadan 2 oyuncu diziden ayrılma kararı aldı
Ebru Polat'ı takipçileri şoke etti: Oha ne sapıksınız mask
Ebru Polat'ı takipçileri şoke etti: Oha ne sapıksınız
İlyas Salman'ın davasında reddi hakim talebi mask
İlyas Salman'ın davasında reddi hakim talebi
Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi mask
Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber