Hıdırellez yolu yine çöktü! Vatandaşlar yetkilileri göreve davet etti

Alanya'nın kuzeyinde bir kaç mahallenin geçiş yolu olarak kullanılan Hıdırellez yolu, yine çöktü. İnşaat faaliyetleri sonrasında altyapıda meydana gelen çökme, yolun kullanımını zorlaştırırken, aynı zamanda mahalle sakinlerini de güvenlik endişesiyle karşı karşıya bıraktı. Çöken bölgenin, bölge halkını ve araçları tehlikeye atıyor. Mahalle sakinleri, yetkililerden acil bir çözüm talep ediyor. Yolun kullanılamaz hale gelmesi, bölge halkının günlük yaşamını olumsuz etkilerken, acil müdahale gerekliliği vurgulanıyor.

‘EN KISA ZAMANDA SORUN ÇÖZÜLECEK’

Alanya Sugözü Mahalle Muhtarı Hasan Uysal, “Hıdrellez yolunun olduğu bölgede inşaat çalışmaları arttı. Alanya Belediyesi bölgede yağmur hattı döşeyecek. Daha sonra yol çalışması yapılacak. Bu yol çok önemli. Hıdırellez Klisesi’ne giden yol olduğu için günlük 35-40 otobüs gidiyor. En kısa zamanda sorun çözülecek ve yol kullanıma açılacak” ifadelerini kullandı.