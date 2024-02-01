Mehmet Şahin sahada yine birinci

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanlığı görevini iki dönem sürdüren ve bu süre içerisinde sıra dışı yönetim anlayışıyla Alanya adına çok önemli başarılara imza atan Mehmet Şahin, üçüncü dönem ALTSO Başkanlığı görevine kendi isteğiyle aday olmama kararı aldı.

Tam 2 yıl önce 'Alanya Belediye Başkan Adaylığı'nı açıklayarak yerel seçimden aylar önce sahaya inen ilk isim olan Şahin, Aralık 2023'te 'İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı' olarak açıklandı.

Tam 2 yıldır sahada aralıksız çalışan ve toplumun tüm kesimlerinden büyük ilgi gören Şahin, şimdi de seçim araçlarını giydirerek sahaya süren ilk isim oldu.

Şahin'in 'Her Şey Alanya'mız İçin' sloganıyla donatılan ve süslenen seçim araçlarını kullanacak şoförlere "Halkımızı asla rahatsız etmeyelim" talimatı verdiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi