Borçluları marketi bastı; boğazını keserek öldürdü

Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi Karakeçili Caddesi'nde market işleten Serdar İ., önceki gün borçlu olduğu öne sürülen kişilerle market içinde tartıştı. Bunun üzerine dün saat 14.00 sıralarında İsmail Yücesoy'un da aralarında olduğu 12 kişi, marketi basıp Serdar İ. ve beraberindeki çalışanlara saldırdı.
BOĞAZINDAN BIÇAKLADI
Serdar İ., marketten aldığı bıçakla İsmail Yücesoy'un boğazını kesip 2 kişiyi yaraladı. Yücesoy hayatını kaybederken; 2 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Serdar İ. ve 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.