- Asayiş

Borçluları marketi bastı; boğazını keserek öldürdü

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Ankara'da 12 kişilik grubun market baskını sırasında boğazı bıçakla kesilip öldürülen İsmail Yücesoy (40), toprağa verildi.

Borçluları marketi bastı; boğazını keserek öldürdü mask
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Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi Karakeçili Caddesi'nde market işleten Serdar İ., önceki gün borçlu olduğu öne sürülen kişilerle market içinde tartıştı. Bunun üzerine dün saat 14.00 sıralarında İsmail Yücesoy'un da aralarında olduğu 12 kişi, marketi basıp Serdar İ. ve beraberindeki çalışanlara saldırdı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Serdar İ., marketten aldığı bıçakla İsmail Yücesoy'un boğazını kesip 2 kişiyi yaraladı. Yücesoy hayatını kaybederken; 2 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Serdar İ. ve 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

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01 Şub 2024 - 17:20 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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