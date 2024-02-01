Eski nişanslısını öldüren kadının cezası belli oldu

2 Ağustos 2022'de yaşanan olayda Fatma Güngör, 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ın işlettiği tütün ürünleri dükkanının önüne gitti. Burada Ahmet Batuhan Yıldız'ı, kız arkadaşı E.D. ile birlikte gören Güngör, iddiaya göre üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, peş peşe ateş ederek yaraladı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Batuhan Yıldız, kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Güngör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Fatma Güngör hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Tokat Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen karar duruşmasında sanık Fatma Güngör, Ahmet Batuhan Yıldız'ı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, yanındaki kız arkadaşı E. D.'yi öldürmeye teşebbüsten 8 yıl 4 ay, ateşli silah bulundurmaktan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.