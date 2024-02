Narenciyede bahçe ve market arasındaki şok fiyat farkı Tahir Göktepe: Fiyat farkı yüzde 400

Portakal ve limon denince akla ilk gelen yerlerin başında gelen Alanya’da üretici mağdur olmaya devam ediyor. Narenciye üreticisi bu yıl da emeğinin karşılığını alamadı. Alanya Toptancı Hali'nde fiyatları ucuz olmasına rağmen elde kalan portakal ve limonun Alanya tarımındaki yeri ise tartışılmaya başlandı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, “Narenciye üretimi ilçemizde her ne kadar ekonomik anlamda ciddi bir şekilde kapama bahçeler şeklinde üretimi yapılmasa da yine de üreticilerimizin hemen hemen her bahçesinde bulunan ürün desenlerinden. Önceki yıllarda Oba Mahallesi dediğimizde portakal çiçekleriyle, narenciye çiçekleriyle anılırdı. Şu anda tabi üzücü bir şekilde betonlaşma ve inşaata çok çok açıldığından dolayı bu konuda da üzgünüz bunu belirtmek isterim. Ancak her ne kadar çok ekonomik anlamda üretim yapılmasa da yine de üretimi yapılan bir sektör. Alanya’da bin 600 dekar portakal bahçesi, 920 dekar limon ve 500 dekar da mandalina üretimi yapılıyor. Ancak özellikle bu sene geçtiğimiz yıllarda da çok böyle kendini hatta masraflarını korur durumda değildi. Ama bu sene için baktığımızda gerçekten ciddi anlamda narenciye üreticisi sıkıntı yaşıyor. Rekoltenin çok fazla olması birinci neden. İkinci neden pazarının oturmamış olması ve ihracatının şu anda açık olmaması, ihracat yapamıyor olmamız. Şu anda üreticilerimiz mağdur olmuş durumda. Hatta maliyetleri karşılamaz durumda. Bizim her üründe söylediğimiz gibi üreticinin üretime devam etmesi için ve tüketicinin de makul değerlerde bir tüketime yani ürüne ulaşması için mutlaka bir taban fiyat ve tavan fiyat uygulaması gerekiyor” dedi.

‘ÜRETİCİ VE MARKET ARSINDA FARK YÜZDE 400’

Üreticinin bahçeden topladığı ürün ile marketler arasında ciddi fiyat farkının olduğunu belirten Göktepe, “Üreticiden çıkışıyla marketler arasında baktığımızda fiyat farkının yüzde 400 olduğu bir üründen bahsediyoruz. Bizler bu noktada üreticilerimize yani bahçeyi bozmaları tavsiye edemeyiz. Bahçelerimiz yerinde kalması lazım. Ancak devlet yetkililerimiz bizim öncelikle pazarımızı garanti etmeleri lazım. Biz özellikle ihracat noktasında güvenilir gıdayı üretir durumdayız. Hiçbir kalıntı problemi olmayan ürünler yetiştiriyoruz. Hatta birçok yerde biz coğrafi işarete uygun portakalımız var. Bunların üzerinde çalışmamızı sürekli yapıyoruz. Üreticilerimiz üzerine düşeni yapıyor ve devlet büyüklerimizden de öncelikle istediğimiz pazar sorununun ortadan kalkması” diye konuştu.

‘TARIM SEKTÖRÜ MİLLİ GÜVENLİK MESELEMİZDİR’

Tarımın ülke için çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Başkan Göktepe, “Biz özellikle kış aylarında mutlaka C vitamini açısından oldukça zengin olan, diğer vitamin ve mineraller açısından da katkı sağlayıcı olduğundan dolayı narenciye grubundaki bütün hem portakal olsun hem limon olsun hem mandalina tüketilmesi lazım. Ama birçok programa da gidiyoruz. Burada limon yerine limon suyu kullanıyorlar. Bunlardan da bu alışkanlıklardan da vazgeçmemiz lazım. Çünkü bizim tarım sektörü milli güvenlik meselemizdir. Bu düstur ile hareket etmemiz lazım. Tarım yapan üreticilerimiz liyakatli kişilerdir. Tarımı herkes yapamaz. Onun için bunlara sahip çıkmamız lazım. En azından şuan da devlet büyüklerimizden ricamız bazı gider kalemlerinde pozitif ayrımcılık yapabilirler. Mesela elektrik noktasında bir kilovat saatini makul değerlere çekebilirler. Şu anda tanzim satışlar noktasında yardımcı olabilirler. Biz bu hususta devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı.