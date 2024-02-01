01 Şub 2024 - 16:54- Siyaset G:

Mehmet Şahin hız kesmiyor

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İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, Avsallar Mahallesi’nde temaslarına devam ediyor

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Seçim sürecinin her geçen gün hızlandığı ve adayların da sahaya inmeye başladığı bu dönemde çok uzun bir süredir sahada çalışmalarına devam eden Mehmet Şahin, bugün Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ali Sönmez’in daveti üzerine Avsallar Mahalle Muhtarı İbrahim Görgülü, Konaklı Mahalle Muhtarı Mustafa Arınç ve ekip arkadaşları ile Avsallar Mahallesinde faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Her zamanki gibi sıcak bir şekilde karşılanan Şahin, toplantıya katılan esnaf ve vatandaşlar ile Alanya ve Avsallar Mahallesi’nin sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili fikir alışverişinde bulunarak sohbet etti. Toplantıya katılanların beklenti ve önerilerini dinlemeye özen gösteren ve her fırsatta katılımcılara söz veren Şahin, oldukça samimi bir ortamda projeleri ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

MEHMET ŞAHİN SÖZÜ MÜ?

Mehmet Şahin’in projelerini dinleyen ve etkilenen vatandaşlar mevcut sistemin değiştirilmesi ve projelerinin hayata geçirilmesi için Şahin’den “Bugüne kadar yaptıklarınız yapacaklarınızın teminatıdır. Ne söz verdiyseniz hepsini yerine getirdiniz. Bir kez daha sizden “Mehmet Şahin Sözü” istiyoruz” dediler.

RABBİM TUTAMAYACAĞIM SÖZLERİ VERMEYİ NASİP ETMESİN

Bu talep üzerine ise Mehmet Şahin, “Merak etmeyin bugüne kadar Rabbim tüm sözlerimi yerine getirmemi nasip etti. Bundan sonrada Rabbim tutamayacağım sözleri vermeyi nasip etmesin inşallah” ifadelerini kullandı.

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01 Şub 2024 - 16:54 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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