Nişan yüzüklerini Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Arslan taktı

Her ikisi de tekstil alanında faaliyet gösteren Nuri Arslan ve Ceren Arslan, Eşgilik Düğün Salonu’nda düzenlenen törenle nişanlandılar.
Alanya'da yaşayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kanaat önderlerinden olan iş insanı Nuretttin Arslan’ın yeğenleri olan Nuri Arslan ve Ceren Arslan’ın nişan töreni çiftin yakınlarını katıldığı kalabalık bir törenle gerçekleştirildi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK) Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mehmet Şerani Tavlı’nın da katıldığı törende, genç çiftin yüzüklerini Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Nurettin Arslan taktı. Arslan, genç çifte mutluluklar dileyerek kurdelelerini kesti. (Fatma VURAL)
Her ikisi de tekstil alanında faaliyet gösteren Nuri Arslan ve Ceren Arslan, Eşgilik Düğün Salonu’nda düzenlenen törenle nişanlandılar.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.