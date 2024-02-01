01 Şub 2024 - 16:49- Gündem G:

Nişan yüzüklerini Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Arslan taktı

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Alanya’nın sevilen iş insanlarından Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Nurettin Arslan, yeğenleri Nuri Arslan ve Ceren Arslan’ı nişanladı

Nişan yüzüklerini Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Arslan taktı mask
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Her ikisi de tekstil alanında faaliyet gösteren Nuri Arslan ve Ceren Arslan, Eşgilik Düğün Salonu’nda düzenlenen törenle nişanlandılar.
Alanya'da yaşayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kanaat önderlerinden olan iş insanı Nuretttin Arslan’ın yeğenleri olan Nuri Arslan ve Ceren Arslan’ın nişan töreni çiftin yakınlarını katıldığı kalabalık bir törenle gerçekleştirildi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK) Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mehmet Şerani Tavlı’nın da katıldığı törende, genç çiftin yüzüklerini Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Nurettin Arslan taktı. Arslan, genç çifte mutluluklar dileyerek kurdelelerini kesti. (Fatma VURAL)

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01 Şub 2024 - 16:49 - Gündem

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