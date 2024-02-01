YKS başvuruları başladı

1 Şubat 2024 tarihinde saat 12.15’ten itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.
GEÇ BAŞVURU TARİHİ
Normal başvuru süresi içerisinde başvurularını tamamlayamayan adaylar için geç başvuru günü olacak. YKS geç başvuru tarihi ise 5-7 Mart 2024 olarak duyuruldu.
YKS’nin 2024 yılında gerçekleştirilecek oturumları ve tarihleri ise şöyle;
YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 1. Oturum 08.06.2024
YKS Alan Yeterlilik Testi (AYT) 2. Oturum 09.06.2024
YKS Yabancı Dil Testi (YDT) 3. Oturum 09.06.2024
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.