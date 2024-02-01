YKS başvuruları başladı

1 Şubat 2024 tarihinde saat 12.15’ten itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.

GEÇ BAŞVURU TARİHİ

Normal başvuru süresi içerisinde başvurularını tamamlayamayan adaylar için geç başvuru günü olacak. YKS geç başvuru tarihi ise 5-7 Mart 2024 olarak duyuruldu.

YKS’nin 2024 yılında gerçekleştirilecek oturumları ve tarihleri ise şöyle;

YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 1. Oturum 08.06.2024

YKS Alan Yeterlilik Testi (AYT) 2. Oturum 09.06.2024

YKS Yabancı Dil Testi (YDT) 3. Oturum 09.06.2024

Kaynak: Haber Merkezi