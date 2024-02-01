- Asayiş

Fren yerine gaza bastı; iş yerine girdi

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sürücüsünün manevra yaparken fren yerine gaza bastığı otomobil, iş yerine çarptı. Hasar gören iş yerinin çalışanları, kaza sırasında büyük korku yaşadı.

Fren yerine gaza bastı; iş yerine girdi mask
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İsmi öğrenilemeyen sürücü, Şaban Koto’ya ait kasap dükkanının önüne park ettiği aracını hareket ettirdi. Manevra yapmak isteyen sürücü. fren yerine gaza basınca otomobil kasap dükkanının vitrin camına çarptı. İş yerinde bulunan 2 kişi korku yaşadı.

KILPAYI KURTULDU

Bu sırada kasap dükkanından alışveriş yaptıktan sonra dışarı çıkan ve aracın önünden geçen kadın ise kazadan kıl payı kurtuldu. Kaza sonrası panik yapan sürücüyü iş yeri sahibi ve çevredekiler sakinleştirdi. 

Kaynak: DHA

# kişi, sonra, kaza, Otomobil

01 Şub 2024 - 16:30 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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