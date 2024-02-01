Fren yerine gaza bastı; iş yerine girdi

İsmi öğrenilemeyen sürücü, Şaban Koto’ya ait kasap dükkanının önüne park ettiği aracını hareket ettirdi. Manevra yapmak isteyen sürücü. fren yerine gaza basınca otomobil kasap dükkanının vitrin camına çarptı. İş yerinde bulunan 2 kişi korku yaşadı.
KILPAYI KURTULDU
Bu sırada kasap dükkanından alışveriş yaptıktan sonra dışarı çıkan ve aracın önünden geçen kadın ise kazadan kıl payı kurtuldu. Kaza sonrası panik yapan sürücüyü iş yeri sahibi ve çevredekiler sakinleştirdi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.