31 MART'TA yapılacak yerel seçimler öncesinde iki dönemdir Alanya Belediye Başkanı olarak görev yapan ve üçüncü dönem için yeniden Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı olarak sahaya inen Adem Murat Yücel bugün seçim kampanyasının startını verecek. Yücelin seçim kampanyasının startı DİM TV ekranlarından canlı olarak verilecek.
Yücel, bu akşam saat 19.00'da Kestel Düğün Salonu'nda düzenlenecek halk buluşmasıyla ilgili mesajında "Alanya'ya hizmet için yeniden çıktığım kutlu yolun ilk adımında, baba ocağım Kestel Mahallemizde sizlerle buluşacağım. Tüm halkımız davetlidir" ifadelerine yer vermişti.
Öte yandan Cumhur İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü de Başkan Yücel'e destek vermek üzere bu akşam saat 19.00’da Kestel Düğün Salonu’nda olacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.