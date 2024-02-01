Seyir halindeki otomobili kurşun yağmuruna tuttular

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olaydaİ.M. (36), seyir halindeki otomobile tabanca ile ateş açtı. Otomobildeki B.T. karnından yaralandı. B.T. arkadaşı tarafından hastaneye götürülürken; İ.M. ile yanındaki S.S. (29) kaçtı. Olay yerinde 3 boş kovan bulurken, kaçan şüpheliler Fatih Mahallesi'nde bir evin çatı katında suç aleti ile yakalandı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA