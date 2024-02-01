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Seyir halindeki otomobili kurşun yağmuruna tuttular

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Samsun'da seyir halindeki otomobile açılan ateşte 1 kişinin yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Seyir halindeki otomobili kurşun yağmuruna tuttular mask
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Dün akşam saatlerinde meydana gelen olaydaİ.M. (36), seyir halindeki otomobile tabanca ile ateş açtı. Otomobildeki B.T. karnından yaralandı. B.T. arkadaşı tarafından hastaneye götürülürken; İ.M. ile yanındaki S.S. (29) kaçtı. Olay yerinde 3 boş kovan bulurken, kaçan şüpheliler Fatih Mahallesi'nde bir evin çatı katında suç aleti ile yakalandı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

# Gelen, fatih, ilgili, Soruşturma

01 Şub 2024 - 16:24 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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