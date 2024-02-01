‘Alanya’da ucuz tatil’ afişi tartışma yaratmıştı! Turizmci Cimrin’den pazarlama taktiği yorumu

Türkiye'deki ekonomik zorluklar, tatil planları yapmak isteyen vatandaşların 2 kez düşünmesine yol açıyor. Hayatlarında hiç tatil yapmamış kişilerin var olduğu bilinirken, Avrupa'daki bazı kentlerde " Alanya’da ucuz tatil" afişleri tartışma konusu haline geldi. Almanya'da bir otobüs durağına asılan afişte Alanya’da 8 gecelik tatile 350 Euro (11 bin 500 TL) istenmesi dikkat çekti. Afişte "Türkiye'nin en güzel sahil beldesi" yazısı yer aldı. Türkiye’nin diğer rakip ülkelere göre hala ucuz bir ülke olduğunu belirten Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu (ALTAV) Üyesi Şükrü Cimrin, maliyet arttıkça fiyatların da arttığını ifade etti. Havayolu şirketlerinin bilet satışında benzer bir strateji izlediğini belirten Cimrin, bunun bir pazarlama taktiği olduğunu söyledi. Konuya ilişkin Dim TV’ye özel açıklamalarda bulunan Cimrin, “Özellikle pandemiden sonra maliyetler çok arttı. Sadece Türkiye’de değil, Akdeniz çanağındaki rakip ülkelerde de fiyatlar arttı. Onlara göre hala ucuz bir ülkeyiz. Maliyet arttıkça fiyatlar artıyor. Havayolu şirketleri de bilet satarken 39 Euro’dan başlayan fiyatlarla diye reklam yapıyor ve uçağın ortalamasını 110 Euro’dan satıyorlar. Operatörler de dikkat çekmek için böyle cazip fiyatlar sunuyorlar. Bunların sayısı oldukça az. Türkiye’nin en pahalı tatili satan ülke olmasını isteriz ama bu pazarlama taktiği. Bu zararına yapılan bir satış. Reklam amacıyla bu rakamlar çıkıyor. Misafirin ilgisini çekmek için yapılan bir pazarlama taktiği. Fiyat gerçekten önemli” ifadelerini kullandı.