01 Şub 2024 - 16:22- Gündem G:

Özel harekat devreye girdi! Bir kişi fabrikayı basıp işçileri rehin aldı

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Kocaeli'nde bir kişi ABD firması olan fabrikayı basıp içerdeki işçileri rehin aldı.

Özel harekat devreye girdi! Bir kişi fabrikayı basıp işçileri rehin aldı mask
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ABD firması olan Procter and Gamble (P&G) fabrikasının ana binasını basan kişi, içeridekileri rehin aldı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Gebze’de bugün saat 15.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi, elinde silahla ABD firması olan P&G’ye ait fabrikanın ana binasına girdi. Şüpheli iddiaya göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla fabrikadakileri rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bilgi almak üzere bölgeye hareket etti. Ayrıca fabrika önüne özel harekat polisleri yönlendirildi. Fabrikanın bulunduğu cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı.

Kaynak: DHA

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01 Şub 2024 - 16:22 DHA Kocaeli- Gündem

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