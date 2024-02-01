Motosikletin önünü kesip sürücüyü darbetti

26 Ekim 2023 Perşembe günü, sabah saatlerinde Kavakpınar Mahallesi, Yazlık Sokak'ta meydana gelen olayda motosiklet sürücüsü Mustafa Yıldırım, sokak üzerinde ilerlediği sırada yolun karşısına geçmek isteyen 3 yayaya yol vererek motosikletini durdurdu. Yayalar geçtikten sonra yoluna devam eden Yıldırım'ın arkasından gelen minibüs şoförü Zafer A. tarafından önü kesildi.

MOTOSİKLETİN ÖNÜNÜ KESTİ

Minibüsten inen şoför, Yıldırım'a "Sana korna mı çaldım?, Neden arkana bakıyorsun" diyerek kaskına vurmaya başladı. Telefonundaki fotoğrafını gösteren Akkuş, kendisinin de motosiklet kullandığını belirtti. Yıldırım ise yolun karşısına geçmek isteyen 3 yayaya yol verdiğini söyledi. İkili daha sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise motosiklet sürücüsü Yıldırım'ın kask kamerasına yansıdı.



'MOTOSİKLET KULLANMAYI BIRAKTIIM'

Olayı anlatan Mustafa Yıldırım, "Kısmi olarak darp etti. Araçtan inerek kaskıma vurmaya başladı. Montumdan çekiştirmeye başladı. Hiçbir şey olduğunu anlayamadım zaten. Arkamı dönüp herhangi bir el hareketi yapmadım. Hakarette bulunmadım. Kendisinden şikayetçi oldum. Aradan 3-4 ay geçti. Dava dün sonuçlandı. Sadece kendisine denetimli serbestlik verildi. Bu olaydan sonra motosiklet kullanmayı bıraktım. Bu tarz insanları gördükçe motosiklet kullanmaktan korkar oldum. Orada ben bir refleks gösterseydim orada bir arbede yaşanacaktı" dedi.

Kaynak: DHA