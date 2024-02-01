01 Şub 2024 - 16:11- Siyaset G:

YRP ve AK Parti ittifakı görüşmelerinin sonucu pazartesiye kaldı

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Yeniden Refah Partisi(YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın AK Parti ile zirve toplantısı sona geldi. YRP'nin yarın yapacağı açıklama pazartesiye ertelendi.

YRP ve AK Parti ittifakı görüşmelerinin sonucu pazartesiye kaldı mask
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Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın, AK Parti ile yapılan ittifak görüşmelerinin sona erdiğini duyurmasının ardından gözler iki parti arasındaki son duruma çevrildi. YRP'nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın cuma günü bir açıklama yapması bekleniyordu. Ancak YRP'den yapılan son dakika açıklamasına göre, bu açıklamanın pazartesi gününe ertelendiği bildirildi.

İki partinin heyetleri, bugün akşam bir araya gelecek ve görüşmelerin sonucunu liderlerine aktaracaklar. Bu gelişme, yerel seçimler öncesi siyasi arenada önemli bir dönüm noktası olabilir. İki partinin liderlerinin alacağı kararlar, gelecek dönemdeki siyasi ittifaklar ve stratejiler açısından belirleyici olacak.

YRP'nin bu akşamki toplantı sonrasında pazartesi günü yapacağı açıklama, siyasi çevreler ve kamuoyu tarafından merakla bekleniyor. İki partinin ittifak görüşmelerindeki son durumun ve yerel seçimlere ilişkin alınacak kararların detayları, bu açıklama ile netlik kazanacak.

Kaynak: KARAR

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01 Şub 2024 - 16:11 - Siyaset

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