60 bin lira maaşla çalışacak adam bulamıyorlar: İşte iş ve şartları

Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede yaşanan büyük yıkım sonrası inşaat faaliyetleri hızla devam ederken, inşaat şirketleri ve müteahhitler personel sıkıntısı yaşamaya başladı.

Benzer bir durum, başta İstanbul olmak üzere birçok büyükşehirde de işverenlerin karşılaştığı ortak bir sorun haline gelmiş durumda.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, sektördeki mavi yakalı eleman eksikliği konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Şişik, bu sorunun son 15 yıldır devam ettiğine dikkat çekerek, son yıllarda usta- çırak ilişkisinde yaşanan kopuklukların etkisinin büyük olduğunu belirtti. Eleman sıkıntısı nedeniyle çırakların hızla usta pozisyonlarına yükseldiğini ve işin inceliklerini öğrenme sürecinin kısaldığını ifade eden Şişik, Türk inşaat firmalarının yurt dışında birçok projeye imza attığını ve pandemi sonrası bu firmaların kalifiye elemanları yurt dışına götürdüğünü dile getirdi.

Ayrıca, Şişik, büyükşehirlerdeki işçilerin deprem bölgelerine yönelmesiyle birlikte işgücü arzı ile talebi arasında dengesizlik yaşandığını vurguladı. Eleman bulma zorluğu nedeniyle ücretlerin yükseldiğine değinen Şişik, günlük 2 bin liraya işçi bulmanın dahi zorlaştığına işaret etti. Müteahhitlerin zamanla yarıştığına dikkat çeken Şişik, sorunun çözümü için geçici işçi ithalatının bir çözüm olabileceğini, ancak kalıcı bir çözüm için meslek okullarına daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi