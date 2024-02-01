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'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'yı öldüren şüpheli yakalandı; 9 suç kaydı ortaya çıktı

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Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, Fatih'te kendisine ait cay ocağında bıçaklanarak öldürüldü. Pişkin'i öldüren şüpheli Erkan Baykut (24) Beyoğlu'nda yakalandı. Şüphelinin Beyoğlu'nda oturduğu, 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Mala zarar verme', 'Hırsızlık' suçlarından 9 kaydı olduğu öğrenildi.

'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'yı öldüren şüpheli yakalandı; 9 suç kaydı ortaya çıktı mask
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Ramazan Pişkin'e ait çay ocağında meydana gelen korkunç olayda Pişkin'in bıçaklandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Pişkin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BIÇAKLA BERABER YAKALANDI

Pişkin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli Erkan Baykut (24) yakalanırken, olayda kullandığı bıçak ve kıyafetlerde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin Beyoğlu'nda oturduğu, 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Mala zarar verme', 'Hırsızlık' suçlarından 9 kaydı olduğu öğrenildi. (DHA)

Kaynak: DHA

# Polis, Gelen, sevk, sağlık

01 Şub 2024 - 16:10 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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