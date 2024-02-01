Alanya’da cep telefonu hırsızı kameraya yakalandı!

OLAY Alanya’nın Avsallar Mahallesi’nde meydana geldi. Cep telefonu satışı yapan iş yerine gelen bir kişi, iş yeri sahibinin dükkanın dışarıya çıkmasını fırsat bilerek, raftan iki adet cep telefonunu çalarak olay yerinden kaçtı. Rafta bulunan 2 adet cep telefonunun çalındığını fark eden iş yeri sahibi Yakup Erdoğan durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine iş yerine gelene jandarma ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Jandarma ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda hırsızlık şüphelisinin A.G. olduğunu belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bu arada, cep telefonlarının çalınması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, iş yerine gelen şüphelinin bir süre rafları inceledikten sonra, iş yeri sahibinin dışarıya çıkmasını fırsat bilerek raflardaki 2 adet telefonu alarak dışarıya çıkarak uzaklaşması yer alıyor.