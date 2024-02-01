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Son Dakika! Ramazan Hoca'nın katili yakalandı: Bakın neden yapmış

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Sosyal medyada, ‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’ olarak tanınan ve dün İstanbul Fatih’te bıçaklanarak katledilen Ramazan Pişkin memleketi Diyarbakır'da defnedildi.

Son Dakika! Ramazan Hoca'nın katili yakalandı: Bakın neden yapmış mask
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Dün öğlen saatlerinde yaşanan olayda Cerrahpaşa Mahallesi'nde dükkanı bulunan Ramazan Pişkin çay ocağında öldürüldü. Pişkin'in bıçaklandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kardeşinin yanına defnedilen Pişkin'in, ablası tabutun başında gazetecilere tepki gösterdi. Kameralara sinirlenen acılı abla, "Siz tuttunuz bu kameraları. Sizin yüzünüzden öldürüldü. İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz" dedi. Gelen son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya katil zanlısının İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan son dakika açıklaması geldi!


SON DAKİKA: RAMAZAN HOCA'NIN KATİLİ YAKALANDI
Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin İstanbul Fatih’te dün uğradığı bıçaklı saldırıda maalesef hayatını kaybetmişti.

CİNAYETİ NEDEN İŞLEDİĞİ SORGUDA ORTAYA ÇIKACAK

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca’nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır.'

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01 Şub 2024 - 14:49 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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