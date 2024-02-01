En çok sigara içen ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırasına çok şaşıracaksınız

Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı verilere göre Türkiye sigarayla mücadele konusunda en iyi ülkelerden biri. Buna rağmen sigara kullanımında da üst sıralarda yer alıyor.
Son yapılan araştırmalardan birine göre 15 yaş üstü bireylerde sigara içme oranı Türkiye'de %28'le rekor kırdı. Bu oran erkek bireylerde %41,3, kadın bireylerde ise %14,9 olarak açıklandı. İşte dünyada en çok sigara içen 20 ülke ve Türkiye'nin sırası...
EN ÇOK SİGARA İÇEN ÜLKELER
20. Birleşik Krallık
19. Kore
18. İsrail
17. Japonya
16. Danimarka
15. Güney Afrika
14. Çekya
13. İtalya
12. Almanya
11. İsviçre
10. İspanya
9. Avusturya
8. Slovakya
7. Çin
6. Fransa
5. Şili
4. Yunanistan
3. Rusya
2. Endonezya
1. Türkiye
Kaynak: Aydınlık
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.