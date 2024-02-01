- Yaşam

En çok sigara içen ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırasına çok şaşıracaksınız

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Sağlığı tehdit eden sigara dünyanın hemen her yerinde yoğun bir kullanıma sahip. Bir araştırmaya göre 15 yaş üstü bireylerde sigara içme oranında şaşırtıcı rakamlar ortaya çıktı. Türkiye'nin sırası ise herkesi şaşırttı. İşte 15 yaş üstü kişilerde sigara kullanım oranları...

En çok sigara içen ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırasına çok şaşıracaksınız mask
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Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı verilere göre  Türkiye sigarayla mücadele konusunda en iyi ülkelerden biri. Buna rağmen sigara kullanımında da üst sıralarda yer alıyor.

Son yapılan araştırmalardan birine göre 15 yaş üstü bireylerde sigara içme oranı Türkiye'de %28'le rekor kırdı. Bu oran erkek bireylerde %41,3, kadın bireylerde ise %14,9 olarak açıklandı. İşte dünyada en çok sigara içen 20 ülke ve Türkiye'nin sırası...

EN ÇOK SİGARA İÇEN ÜLKELER

20. Birleşik Krallık

19. Kore

18. İsrail

17. Japonya

16. Danimarka

15. Güney Afrika

14. Çekya

13. İtalya

12. Almanya

11. İsviçre

10. İspanya

9. Avusturya

8. Slovakya

7. Çin

6. Fransa

5. Şili

4. Yunanistan

3. Rusya

2. Endonezya

1. Türkiye

Kaynak: Aydınlık

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01 Şub 2024 - 14:35 - Yaşam

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