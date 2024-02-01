İzmir'de insanlık dramı...Soğukta üşümesin diye taksisine aldığı adam tarafından vuruldu

İzmir'in Gaziemir ilçesinde akıl almaz bir olay yaşandı. Sosyal medyada da geniş yankı bulan olayda bir taksici soğukta bekleyen bir adamı taksisine aldı. Adamı istediği yere kadar bırakan taksici hiçbir şeyden habersiz yolcusunun aracından inmesini beklerken, zanlı silahını çıkardı ve sürücü koltuğunun arkasından üç el ateş etti. Arkasındaki caniden habersiz olan taksici kurşunların isabet etmesiyle önce acı içinde haykırdı, daha sonra da yavaş yavaş bilincini kaybederek yan koltuğa doğru uzandı. Bütün bunlar yaşanırken cani hırsız taksici yarı baygın haldeyken taksicinin yüzüne dalga geçercesine tokat attı ve taksiciyi gasp etti.
Pişkin hırsız bütün bunlar yetmezmiş gibi parasını çaldığı taksiciye 'Bazı insanlara güvenmeyeceksin işte' diyerek mırıldandı. Olay kısa süre sonra çevrede bulunan vatandaşlar tarafından fark edildi ve olay yerine ambulans çağırıldı. Ambulans ekipleri geldiğinde taksicinin bilincinin açık olduğu görüldü. Bilinci kapanmasın diye taksiciyle konuşan sağlık görevlileri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerine ambulansla birlikte gelen polis ekipleri olay hakkında soruştuma başlattı.
İyi niyetli taksicinin durumunun ağır olduğu belirtirken, video sosyal medyada geniş yankı buldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.