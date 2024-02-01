Enflasyonda görülmemiş artış

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı Ocak 2024 verilerine göre, İstanbul'da yaşam maliyeti önemli ölçüde artış gösterdi. Açıklamaya göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi Ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 6,72, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 4,69 oranında arttı.

Bu oranlar, hem perakende hem de toptan fiyat hareketlerindeki değişimleri gözler önüne seriyor.

MALİYETLERDE BELİRGİN YÜKSELİŞ

2023 Ocak ayı ile kıyaslandığında, 2024 Ocak ayında Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık bazda yüzde 76,17, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 61,48 artış gösterdi. Bu artışlar, İstanbul'daki yaşam maliyetindeki belirgin yükselişi işaret ediyor.

Ocak 2024 perakende fiyat hareketlerine detaylı bakıldığında, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamaları yüzde 25,00, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları yüzde 20,67 oranında artış gösterdi. Diğer harcama kalemlerinde de artışlar dikkat çekerken, Giyim Harcamaları grubunda yüzde -3,87 oranında bir azalış gözlendi.

İNŞAAT MALZEMELERİNDE YÜZDE 13,22 ARTIŞ

Toptan fiyatlar açısından Ocak 2024'te İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 13,22, Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 11,16 ve Gıda Maddeleri grubunda yüzde 6,97 artış yaşandı. Yakacak ve Enerji Maddeleri ile İşlenmemiş Maddeler grubunda da artışlar saptanırken, Madenler Grubunda yüzde -4,52 azalış izlendi. Mensucat Grubunda ise fiyat değişimi gözlemlenmedi.

Bu veriler, İstanbul'da yaşayan vatandaşların maliyetlerinin ne denli arttığını ve ekonomik zorlukların boyutunu gözler önüne seriyor. Özellikle sağlık, ulaştırma ve gıda gibi temel ihtiyaç kalemlerindeki artışlar, vatandaşların bütçesine önemli oranda yük getiriyor. İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı bu veriler, ekonomik planlamalar ve politikalar açısından da önemli bir gösterge niteliği taşıyor.