Ruh sağlığı merkezinden taburcu edilen genç evinde ölü bulundu... Acılı aile sağlık merkezini suçladı

İngiltere'de 22 yaşındaki Tyler Robertson isimli bir genç yaşadığı bunalımların ardından tedavi görmek üzere ruh sağlığı merkezine tedavi görmek üzere kaldırıldı. Robertson'ın başarılı bir tedavi sürecinden geçtiğinin düşünülmesi ardından genç tedavi gördüğü ruh sağlığı merkezinden taburcu edildi. Ancak oğlunun hala depresif hissettiğini ve intihar düşüncelerine boğulduğunu ifade eden Nicola Robertson, oğlunun ölü bulunması üzerine taburcu edildiği sağlık merkezini suçladı. Anne Robertson konuşmasında şunları dile getirdi: "Evladınızı kaybetmeyi beklemiyorsunuz. Doğru yardımı alabilmiş olsaydı şimdi aramızda, hayatta olabileceğini düşünüyorum. Doğru yardımı alamadığı için dışarda dolaşan binlerce hasta insan var. Zamanla kolaylaşacağını söylüyor, ama kolaylaşmayacak" dedi. Konuyla alakalı konuşan bir uzman ise, "Ciddi sağlık sorunları devam eden hastalar, zamanından önce taburcu edildiklerinde böyle trajediler kaçınılmaz olur. Hastaları sosyal hayata entegre olma süreçlerinde sıkı takip edip sosyalleşmeleri için desteklemezsek onları kaybederiz. Bu hastalar, toplumumuzdaki en savunmasız insanlar ve onlar hakkında bir karar verip rapor yazarken çok iyi değerlendirmeliyiz" dedi.

Bu tür taburcu olaylarının dikkate alınarak karar verilmesini ifade eden uzman psikiyatr, geçmişte yaşanan erken taburcuların ne denli problemler yaşatabildiğini aktardı. Valdo Calocane isimli bir hastanın erken taburcu edilmesi sonucunda üç kişiyi bıçaklayarak öldürmesine değinen uzman doktor, "Hastalar tam anlamıyla iyleştikten sonra taburcu edilmeli. Erken taburcu büyük rahatsızlıklara sebep olabiliyor" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi