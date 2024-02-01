- Ekonomi

Kanal krizi büyüyor: Rotasını değiştiren dünya devlerinin sayısı artıyor

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Husiler, 31 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'deki katliama tepki olarak İsrail ile bağlantılı olan Kızıldeniz'deki uluslararası ticaret gemilerini hedef almaya devam ediyor. Saldırılar nedeniyle seferlerini durduran ve rotasını değiştiren dev şirketlere yenileri eklenirken, taşımacılık yapmaya devam eden gemilerin ise maliyetleri daha da artıyor.

Kanal krizi büyüyor: Rotasını değiştiren dünya devlerinin sayısı artıyor mask
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Yemen'deki Husiler, İsrail ile ilişkilendirilen gemilere yönelik saldırılarını artırarak, Süveyş Kanalı gibi kritik uluslararası ticaret yollarını hedef alıyor. Husilerin 31 Ekim 2023'ten itibaren İsrailli şirketlere ait olduğunu iddia ettikleri ticari gemilere yönelik düzenlediği dron ve füze saldırıları, küresel ticaretin akışını olumsuz etkileyerek lojistik maliyetlerini artırıyor ve dünya ticaretini Ümit Burnu gibi alternatif ve daha maliyetli rotalara yönlendiriyor.

PANDEMİ DÖNEMİNE GERİ DÖNÜLDÜ
Süveyş Kanalı, küresel ticaretin yaklaşık %12'sini oluşturan ve Avrupa ile Asya arasında en kısa yolu sunan hayati bir ticaret yoludur. Ancak Husilerin saldırıları nedeniyle bu önemli güzergahın güvenliği sorgulanır hale geldi ve birçok uluslararası nakliye firması rotalarını değiştirmek zorunda kaldı. Bu durum, navlun fiyatlarının Kovid-19 pandemisi dönemindeki yüksek seviyelere geri dönmesine yol açtı.

Kızıldeniz alternatifi olan Ümit Burnu rotası, gemilere yaklaşık 10 gün ve 6.500 kilometre ekstra yol katettiriyor, bu da ticaretin maliyetini ve süresini önemli ölçüde artırıyor. Şu anda ticari gemilerin %20'si bu uzun rotayı kullanmak zorunda kaldı.

DÜNYA DEVLERİ ROTASINI DEĞİŞTİRİYOR
Bu krizden kaçınmak isteyen lojistik şirketleri, bölgedeki operasyonlarını durdurma eğiliminde. BP, CMA CGM, EQUINOR, EURONAV, Evergreen, Frontline, HAPAG-LLOYD, HMM, MAERSK, MSC, OOCL ve Yang Ming Marine Transport gibi önde gelen taşımacılık şirketleri, Kızıldeniz seferlerini durdurduklarını açıkladı.

BÖLGE İÇİN ÖZEL GÖREV GÜCÜ
ABD ve müttefikleri, küresel deniz ticareti güvenliğini sağlamak amacıyla "Refah Muhafızı Operasyonu" adında bir deniz görev gücü oluşturdu. Ayrıca, Japonya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Husilerin saldırılarının durdurulması talebinde bulundu ve bu talep kabul edildi.

Husilerin son saldırıları ve uluslararası toplumun tepkileri, bölgedeki güvenlik endişelerini artırırken, küresel ticaretin geleceği konusunda belirsizlik yaratıyor. Husilerin saldırıları, uluslararası toplumun dikkatini çekmeye devam ederken, bu krizin çözümü için diplomatik ve askeri çabalar sürüyor.

Kaynak: Karar

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01 Şub 2024 - 12:50 - Ekonomi

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