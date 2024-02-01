Alanya’da görev yapan öğretmenlere rekor promosyon ücreti

ALANYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü promosyon ihalesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirildi. 4 bin personeli kapsayan promosyon ihalesini, bir defada peşin olmak üzere kişi başı 30 bin lira ödemeyi taahhüt eden Alanya Yapı Kredi Merkez Şubesi kazandı.

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tüm sendika başkanları ile şeffaf bir şekilde yürüttüğü ihale ile Alanya’da görev yapan eğitimcilerin Türkiye’de rekor sevide promosyon almaya hak kazandıkları öğrenildi. (Ramazan ÖZDEMİR)