- Ekonomi

Alanya’da görev yapan öğretmenlere rekor promosyon ücreti

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, promosyon ihalesini neticelendirdi. 4 bin personeli kapsayan promosyon ihalesinde 30 bin TL için anlaşma yapıldı

Alanya’da görev yapan öğretmenlere rekor promosyon ücreti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ALANYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü promosyon ihalesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirildi. 4 bin personeli kapsayan promosyon ihalesini, bir defada peşin olmak üzere kişi başı 30 bin lira ödemeyi taahhüt eden Alanya Yapı Kredi Merkez Şubesi kazandı.
Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tüm sendika başkanları ile şeffaf bir şekilde yürüttüğü ihale ile Alanya’da görev yapan eğitimcilerin Türkiye’de rekor sevide promosyon almaya hak kazandıkları öğrenildi. (Ramazan ÖZDEMİR)

# kişi, Alanya, eğitim, merkez, İlçe, türkiye

01 Şub 2024 - 12:00 - Ekonomi

Mahreç  Ramazan Özdemir

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Üniversite öğrencilerini ilgilendiriyor... KYK yurtlarında 1 yıl uzatıldı! mask
Üniversite öğrencilerini ilgilendiriyor... KYK yurtlarında 1 yıl uzatıldı!
THY'den gençlere müjde! 8 bin personel alınacak: İşte şartlar... mask
THY'den gençlere müjde! 8 bin personel alınacak: İşte şartlar...
Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2024 emekli maaşları... mask
Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2024 emekli maaşları...
2030'da 5 ülkeye dikkat: Ekonomi devi olacaklar! İşte Türkiye'nin Ekonomisi... mask
2030'da 5 ülkeye dikkat: Ekonomi devi olacaklar! İşte Türkiye'nin Ekonomisi...
Borsa İstanbul'dan bir rekor daha! mask
Borsa İstanbul'dan bir rekor daha!
Bakanlıktan margarine fahiş fiyat denetimi: Didik didik aranıyor... mask
Bakanlıktan margarine fahiş fiyat denetimi: Didik didik aranıyor...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber